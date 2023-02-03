Новый пакет санкций против РФ подразумевает ограничения на 10 млрд евро, - президент Еврокомиссии

"Россия и российское общество уже платят высокую цену из-за введенных нами санкций. Десятый пакет санкций готовится. Мы планируем ввести его до 24 февраля. Его объем составит около 10 млрд евро", - заявила она.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что новый пакет будет сосредоточен на технологиях, которые не должны быть использованы российской военной машиной.

"Другими словами, мы глубже смотрим на компоненты, найденные, например, в беспилотниках, чтобы удостовериться, что они будут недоступны для России", - заявила она.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что проект десятого пакета антироссийских санкций пока недостаточно силен.

Кроме того, ранее премьер Венгрии Виктор Орбан в очередной раз заявил, что будет блокировать возможные санкции ЕС против российской ядерной энергетики.

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