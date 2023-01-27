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Орбан обіцяє накласти вето на можливі санкції ЄС проти російської ядерної енергетики

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П'ятниця 27 січня 2023 10:01
Орбан обіцяє накласти вето на можливі санкції ЄС проти російської ядерної енергетики Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor1)
Автор: Руслан Гаращенко

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна накладе вето на можливі санкції Європейського союзу проти російської ядерної енергетики.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова Орбана в інтерв'ю угорському виданню Magyar Hirlap.

За словами угорського прем'єра, ЄС планує запровадити нові санкції проти Росії. І план "удару" щодо російської ядерної енергетики вже лежить на столі.

"Там, де це не зачіпає життєво важливих інтересів Угорщини, ми не перешкоджатимемо санкціям ЄС. Але щодо нафти, газу та атомної енергії, то на них Угорщина накладе вето", - сказав Орбан.

Крім того, угорський прем'єр знову заявив, що санкції, запроваджені проти Росії, нібито не допомагають Україні звільнити свою територію.

"Брюссельські санкції не допомагають українцям, вони не змушують росіян відступати, але вони завдають нам страшної шкоди для Європи, для європейської економіки, у тому числі й для Угорщини", - стверджує Орбан.

Раніше українське МЗС зазначало, що Орбан побічно натякнув на бажання поразки України у війні з Росією.

Крім того, в Офісі президента заявили, що прем'єр Угорщини має намір двічі вписати до підручників Угорщину як країну, яка підтримала нацизм.

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