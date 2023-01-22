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Новий пакет санкцій проти РФ буде до 24 лютого, а проти Білорусі - раніше, - журналіст

Фото: Новий пакет санкцій проти РФ буде до 24 лютого (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Європейський союз планує запровадити 10-й пакет санкцій проти Росії у річницю повномасштабного вторгнення до РФ. При цьому санкції проти Білорусі буде введено раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення журналіста Рікарда Йозвяка у Twitter.

"10-й пакет санкцій ЄС проти Росії буде запроваджено приблизно в першу річницю повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого. Санкції проти Білорусі можуть бути запроваджені ще раніше", - написав він.

При цьому він додав, що перегляд граничної ціни на російську нафту може відбутися на початку березня.

Нагадаємо, що Європейський союз може ухвалити нові санкції проти білоруського режиму та РФ вже у лютому. Неймовірно, що це відбудеться на саміті ЄС-Україна, як було анонсовано раніше.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що санкції проти Росії за її агресію в Україні занурюють російську економіку в рецесію десятиліття.

Додамо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що ЄС має запровадити санкції проти ядерної та ракетної галузей Росії.

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