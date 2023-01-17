У ЄС хочуть за допомогою санкцій занурити економіку РФ у рецесію на десятиліття

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що санкції проти Росії за її агресію в Україні занурюють російську економіку в рецесію на десятиліття.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Єврокомісії під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

"Ми вводимо сильні санкції проти РФ, які занурюють економіку Росії в рецесію на десятиліття, і її індустрія позбавляється сучасних та критичних технологій", - сказала фон дер Ляйєн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий десятий пакет санкції проти Росії в Європейському союзі хочуть схвалити до саміту Україна-ЄС, який заплановано на початок лютого. До цього списку має внести і Білорусь за підтримку її режимом війни проти України.

При цьому, за даними західних журналістів, ЄС може ухвалити новий пакет санкцій уже в лютому, проте малоймовірно, що це відбудеться на саміті ЄС-Україна, як було анонсовано раніше.

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