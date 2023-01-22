RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Новый пакет санкций против РФ будет до 24 февраля, а против Беларуси - раньше, - журналист

Фото: Новый пакет санкций против РФ будет до 24 февраля (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против России в годовщину полномасштабного вторжения в РФ. При этом санкции против Беларуси будут введены раньше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Рикарда Йозвяка в Twitter.

"10-й пакет санкций ЕС против России будет введен примерно в первую годовщину полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля. Санкции против Беларуси могут быть введены еще раньше", - написал он.

При этом журналист добавил, что пересмотр предельной цены на российскую нефть может произойти в начале марта.

Напомним, что Европейский союз может принять новые санкции против белорусского режима и РФ уже в феврале. Маловероятно, что это произойдет на саммите ЕС-Украина, как было анонсировано ранее.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что санкции против России за ее агрессию в Украине погружают российскую экономику в рецессию десятилетия.

Добавим, что ранее президент Владимир Зеленский заявил, что ЕС должен ввести санкции против ядерной и ракетной отраслей России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСанкции против РоссииВойна России против Украины