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Новий пакет санкцій ЄС проти Росії не включатиме атомну сферу та алмази, - журналіст

Фото: новий пакет санкцій ЄС проти Росії не включатиме атомну сферу та алмази (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз не включатиме обмеження проти атомної сфери та алмазної індустрії Росії до наступного пакету санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" у Брюсселі Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Наступний пакет санкцій ЄС проти Росії в основному стосуватиметься покращення дотримання та нових інструментів запобігання обходу. Нові імена людей/компаній, як завжди, але як і очікувалося: жодної атомної сфери та жодних алмазів", - написав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Польща подала свою пропозицію нового пакету санкцій проти Росії. Зокрема, воно містить заборону імпорту алмазів з РФ.

Також ми писали, що низка союзників України обговорює практичну повну заборону експорту до Росії.

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