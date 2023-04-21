Новый пакет санкций ЕС против России не будет включать атомную сферу и алмазы, - журналист

Евросоюз не будет включать ограничения против атомной сферы и алмазной индустрии России в следующий пакет санкций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" в Брюсселе Рикарда Йозвяка в Twitter .

"Следующий пакет санкций ЕС против России будет в основном касаться улучшения соблюдения и новых инструментов предотвращения обхода. Новые имена людей/компаний, как всегда, но как и ожидалось: никакой атомной сферы и никаких алмазов", - написал он.

Напомним, ранее стало известно, что Польша подала свое предложение нового пакета санкций против России. В частности, оно содержит запрет на импорт алмазов из РФ.

Также мы писали, что ряд союзников Украины обсуждает практический полный запрет экспорта в Россию.

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