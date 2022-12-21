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Новий пакет допомоги від США для України буде на 1,8 мільярда доларів, - AP

Фото: Новий пакет допомоги від США для України буде на 1,8 мільярда доларів (whitehouse.gov)
Автор: Олег Васьків

Новий масштабний пакет допомоги від США на 1,8 мільярда доларів включатиме техніку, що дозволить зміцнити протиповітряну оборону України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Таке рішення є сигналом про розширення Сполученими Штатами видів сучасної зброї, яку надсилають Києву.

Про пакет буде оголошено 21 грудня. Він включатиме близько 1 мільярда доларів зброї зі запасів Пентагону і ще 800 мільйонів доларів через ініціативу сприяння безпеці України, що фінансує зброю, боєприпаси, навчання та іншу допомогу.

"Зеленський та інші українські чиновники тиснули на західних лідерів, щоб вони надали більш досконалу зброю, включно з Patriot, щоб допомогти своїй країні у війні з Росією", - додають ЗМІ.

Нагадаємо, журналісти CNN писали, що США у наступному пакеті військової допомоги можуть передати Україні комплекси ППО Patriot.

Окрім цього, у Вашингоні планують поставити Києву обладнання для створення "розумних бомб".

Крім того, журналісти писали про можливі поставки Patriot, але уточнили, що Байден погодиться лише після звіту Пентагону про підготовку та обслуговування.

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