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Новый пакет помощи от США для Украины будет на 1,8 миллиарда долларов, - AP

Фото: Новый пакет помощи от США для Украины будет на 1,8 миллиарда долларов (whitehouse.gov)
Автор: Олег Васкив

Новый масштабный пакет помощи от США на 1,8 миллиарда долларов будет включать в себя технику, которая позволит укрепить противовоздушную оборону Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Такое решение является сигналом о расширении Соединенными Штатами видов современного оружия, которое посылают Киеву.

О пакете будет объявлено 21 декабря. Он будет включать около 1 миллиарда долларов оружия из запасов Пентагона и еще 800 миллионов долларов по инициативе содействия безопасности Украины, финансирующей оружие, боеприпасы, обучение и другую помощь.

"Зеленский и другие украинские чиновники давили на западных лидеров, чтобы они предоставили более совершенное оружие, включая Patriot, чтобы помочь своей стране в войне с Россией", - добавляют СМИ.

Напомним, журналисты CNN писали, что США в следующем пакете военной помощи могут передать Украине комплексы ПВО Patriot.

Кроме того, в Вашингтоне планируют поставить Киеву оборудование для создания "умных бомб".

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