Новый пакет помощи от США для Украины будет на 1,8 миллиарда долларов, - AP

Новый масштабный пакет помощи от США на 1,8 миллиарда долларов будет включать в себя технику, которая позволит укрепить противовоздушную оборону Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Такое решение является сигналом о расширении Соединенными Штатами видов современного оружия, которое посылают Киеву.

О пакете будет объявлено 21 декабря. Он будет включать около 1 миллиарда долларов оружия из запасов Пентагона и еще 800 миллионов долларов по инициативе содействия безопасности Украины, финансирующей оружие, боеприпасы, обучение и другую помощь.

"Зеленский и другие украинские чиновники давили на западных лидеров, чтобы они предоставили более совершенное оружие, включая Patriot, чтобы помочь своей стране в войне с Россией", - добавляют СМИ.