Новий пакет допомоги Україні від США буде на суму 1,25 млрд доларів: AP розкрило вміст

Наступний пакет оборонної допомоги від Сполучених Штатів Америки (США) для України, що має незабаром оголосити Вашингтон, буде розміром у 1,25 мільярда доларів. Він включатиме, зокрема, боєприпаси, артснаряди та ракети для систем ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Офіційні особи розповіли західним ЗМІ, що Штати готуються оголосити про надання Україні пакета військової допомоги на загальну суму 1,25 мільярда доларів. Це відбудеться в рамках зусиль адміністрації президента Джо Байдена надати Києву якомога більше допомоги до відходу від влади 20 січня.

Зазначається, що великий пакет допомоги включає значну кількість боєприпасів, у тому числі для зенітно-ракетних систем (РК) і системи протиповітряної оборони (ППО) HAWK.

Крім того, розповіли AP офіційні особи, до пакета також увійдуть ракети Stinger і артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм.

Американські чиновники на умовах анонімності розповіли про очікування, що відповідне оголошення відбудеться наступного понеділка, 30 грудня.

Допомога Україні від США

Раніше сьогодні, 27 грудня, координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що США оголосять про новий пакет військової допомоги Україні. Це станеться найближчими днями.

Між тим представник Білого дому не уточнив, коли саме Штати планують оголосити новий пакет військової допомоги, а також яке конкретно озброєння до нього увійде.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив, що адміністрація Байдена планує до інавгурації Дональда Трампа використати всі кошти, які були виділені на допомогу Україні.

Нагадаємо також, перед тим у грудні високопосадовці оборонного відомства США визнали, що Пентагон, можливо, не зможе надіслати всі запаси зброї та обладнання Міноборони США на суму 5,6 мільярда доларів, що залишилися, та схвалені Конгресом для України до того, як Трамп складе присягу.

Додамо, 20 грудня інформагентство Reuters писало, що найближчими днями США планують оголосити пакет військової допомоги Україні з озброєнням загальною вартістю 1,2 млрд доларів.