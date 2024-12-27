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Новый пакет помощи Украине от США будет на сумму 1,25 млрд долл: AP раскрыло содержимое

Пятница 27 декабря 2024 23:23
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Новый пакет помощи Украине от США будет на сумму 1,25 млрд долл: AP раскрыло содержимое Фото: США предоставят Украине новый пакет оборонной помощи (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Следующий пакет оборонной помощи от Соединенных Штатов Америки (США) для Украины, который должен вскоре объявить Вашингтон, будет размером в 1,25 миллиарда долларов. Он будет включать, в частности, боеприпасы, артснаряды и ракеты для систем ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Официальные лица рассказали западным СМИ, что Штаты готовятся объявить о предоставлении Украине пакета военной помощи на общую сумму 1,25 миллиарда долларов. Это произойдет в рамках усилий администрации президента Джо Байдена предоставить Киеву как можно больше помощи до ухода от власти 20 января.

Отмечается, что большой пакет помощи включает значительное количество боеприпасов, в том числе для зенитно-ракетных систем (РК) и системы противовоздушной обороны (ПВО) HAWK.

Кроме того, рассказали AP официальные лица, в пакет также войдут ракеты Stinger и артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм.

Американские чиновники на условиях анонимности рассказали об ожиданиях, что соответствующее объявление состоится в следующий понедельник, 30 декабря.

Помощь Украине от США

Ранее сегодня, 27 декабря, координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что США объявят о новом пакете военной помощи Украине. Это произойдет в ближайшие дни.

Между тем представитель Белого дома не уточнил, когда именно Штаты планируют объявить новый пакет военной помощи, а также какое конкретно вооружение в него войдет.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что администрация Байдена планирует до инаугурации Дональда Трампа использовать все средства, которые были выделены на помощь Украине.

Напомним также, перед этим в декабре чиновники оборонного ведомства США признали, что Пентагон, возможно, не сможет отправить все запасы оружия и оборудования Минобороны США на сумму 5,6 миллиарда долларов, оставшиеся и одобренные Конгрессом для Украины до того, как Трамп примет присягу.

Добавим, 20 декабря информагентство Reuters писало, что в ближайшие дни США планируют объявить пакет военной помощи Украине с вооружением общей стоимостью 1,2 млрд долларов.

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