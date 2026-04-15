Новий Орбан для Європи? Politico назвало претендентів на роль "головного ворога" ЄС

Прем'єр Угорщини програв на парламентських виборах і його титул "головного деструктора" в ЄС стане вакантним. Естафету Віктора Орбана можуть перейняти одразу п'ять політиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Видання зазначає, що зміни відбуваються у делікатний момент, коли блок покладається на єдність, щоб ухвалити санкції, бюджети та інші рішення, які все ще вимагають одностайності.

Протягом багатьох років Орбан використовував своє право вето, щоб заблокувати ключові ініціативи, зокрема щодо підтримки ЄС для України.

"Моє враження таке, що політична бізнес-модель системного та структурного дестабілізатора зазнала краху після нищівної поразки "Фідес" на виборах", - заявив європейський дипломат.

Водночас Politico нагадує, що до складу Євроради все ще входять кілька соратників Орбана та декілька потенційних нових "псувачів". Видання назвало п’ять політиків, які, найімовірніше, переймуть естафету від угорського прем'єра і стануть новим "головним ворогом" блоку.

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо

Прем’єр Словаччини часто був вірним партнером Орбана у вето, приєднуючись до свого проросійського колеги у блокуванні санкцій проти Москви та вимагаючи виключення з кредиту ЄС на 90 млрд євро для України.

Зазначається, що з відходом Орбана Фіцо залишається єдиним найближчим другом країни-агресорки в ЄС.

Раніше Фіцо попередив, що може накласти вето на транш у розмірі 90 млрд євро для Києва замість Орбана, якщо угорський лідер програє вибори.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш

Видання пише, що 71-річний мільярдер вже продемонстрував деякі "схильності" в стилі Орбана. Бабіш був єдиним лідером, разом з прем'єрами Угорщини та Словаччини, який вимагав виключення Чехії з кредиту ЄС для України на суму 90 млрд євро.

Він також закликав скоротити підтримку Києва, хоча в кінцевому підсумку не наважився скасувати чеську ініціативу щодо постачання боєприпасів на підтримку оборони України.

Крім того, Бабіш критикує кліматичну політику ЄС. Він різко висловлюється проти системи квот на викиди вуглецю, стверджуючи, що вона знищує чеську промисловість.

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні

Один із дипломатів ЄС зазначив, що Мелоні виявилася політиком "зовсім іншого штибу", ніж Орбан. Однак інший попередив, що вона походить із того ж політичного кола, що й угорський прем’єр, і її не варто скидати з рахунків.

"На останньому засіданні Європейської ради єдиною людиною, яка погодилася з Орбаном, була Мелоні. Видно, що між ними існує ідеологічний зв’язок", - зауважив європейський дипломат, маючи на увазі заяву італійського прем'єра, що вона розуміє позицію Орбана щодо кредиту для України.

Експрем'єр Словенії Янез Янша

Колишній багаторічний прем'єр-міністр Словенії посів друге місце, відстаючи лише на одне місце, на виборах минулого місяця.

Янша, якого ще називають "міні-Трампом", у разі повернення до влади поповнить лави популістів у ЄС, чисельність яких постійно зростає.

Водночас між Яншею та Орбаном чи Фіцо існує помітна відмінність: словенський політик виступає за членство України в ЄС і відвідав Київ у 2022 році на початку повномасштабного вторгнення, щоб висловити свою підтримку.

Експрезидент Болгарії Румен Радев

Радев пішов у відставку в січні, щоб заснувати нову партію та балотуватися на парламентських виборах. Politico, з посиланням на дані опитувань, пише, що політик має всі шанси на перемогу.

Це може стати проблемою для України та її європейських союзників. Зокрема, 2025 року Радев заявив, що Україна "приречена" у війні проти Росії, і стверджував, що збільшення військової допомоги ЄС або "засипання Києва зброєю" не є виходом із ситуації.

Він також звинуватив європейських лідерів у заохоченні контрнаступу Києва, заявивши, що це призвело до "сотень тисяч жертв" в Україні.