Новий опалювальний сезон стартує: де в Україні починають подавати тепло в будинки

З огляду на відчутне похолодання та прогнози синоптиків, у кількох областях України вирішили запускати системи опалення для населення вже з 28 жовтня.
Докладніше про старт опалювального періоду в різних локаціях і поради місцевим мешканцям, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Про початок опалювального сезону для населення повідомили у прес-службі Тернопільської міської ради (ТМР).
"Через зниження середньодобової температури повітря 28 жовтня з 9:00 на території Тернопільської міської територіальної громади розпочинається опалювальний період", - розповіли громадянам.
Уточнюється, що відповідне рішення схвалили на засіданні виконавчого комітету міської ради.
Тим часом у КП "Тернопільміськтеплокомуненерго" нагадали, що запуск системи опалення - технологічний процес, який потребує часу.
Через це "тепло надходитиме до осель поступово".
Місцевих мешканців попросили також забезпечити доступ працівникам аварійних служб до будинків і помешкань - для проведення необхідних робіт у разі виникнення несправностей під час запуску опалення.
"Працівники теплопостачальних підприємств та аварійних служб працюватимуть у посиленому режимі, щоб забезпечити належну роботу котелень і подачу тепла до осель тернополян", - наголосили у ТМР.
Якщо ж у багатоквартирному будинку виникнуть проблеми з опаленням (зокрема через потрапляння повітря в систему), мешканцям радять звертатись:
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Про старт опалювального сезону з 28 жовтня повідомив також Хмельницький міський голова Олександр Симчишин.
"Департаменту інфраструктури міста (В. Новачок), міському комунальному підприємству "Хмельницьктеплокомуненерго" (В. Скалій) провести поетапне включення опалення житлових будинків міста та всіх інших споживачів з 28.10.2026 року", - йдеться у відповідному розпорядженні посадовця.
Уточнюється, що спеціалісти повинні "забезпечити цілодобову роботу обслуговуючого персоналу на період включення котелень та теплових мереж".
"Будемо вмикати поетапно, але оперативно", - наголосив Симчишин.
У випадку проблем із подачею теплоносія до домівок - понад дві доби від початку - місцевим мешканцям радять звертатись:
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