Новый отопительный сезон стартует: где в Украине начинают подавать тепло в дома

Учитывая ощутимое похолодание и прогнозы синоптиков, в нескольких областях Украины решили запускать системы отопления для населения уже с 28 октября.
Подробнее о старте отопительного периода в разных локациях и советах местным жителям, - читайте в материале РБК-Украина ниже.
О начале отопительного сезона для населения сообщили в пресс-службе Тернопольского городского совета (ТГС).
"Из-за снижения среднесуточной температуры воздуха 28 октября с 9:00 на территории Тернопольской городской территориальной громады начинается отопительный период", - рассказали гражданам.
Уточняется, что соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета городского совета.
Тем временем в КП "Тернопольгортеплокоммунэнерго" напомнили, что запуск системы отопления - технологический процесс, который требует времени.
Поэтому "тепло будет поступать в дома постепенно".
Местных жителей попросили также обеспечить доступ работникам аварийных служб к домам и жилью - для проведения необходимых работ в случае возникновения неисправностей во время запуска отопления.
"Сотрудники теплоснабжающих предприятий и аварийных служб будут работать в усиленном режиме, чтобы обеспечить надлежащую работу котельных и подачу тепла в дома тернополян", - подчеркнули в ТГС.
Если же в многоквартирном доме возникнут проблемы с отоплением (в частности из-за попадания воздуха в систему), жителям советуют обращаться:
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О старте отопительного сезона с 28 октября сообщил также Хмельницкий городской глава Александр Симчишин.
"Департаменту инфраструктуры города (В. Новачок), городскому коммунальному предприятию "Хмельницктеплокоммунэнерго" (В. Скалий) провести поэтапное включение отопления жилых домов города и всех других потребителей с 28.10.2026 года", - говорится в соответствующем распоряжении чиновника.
Уточняется, что специалисты должны "обеспечить круглосуточную работу обслуживающего персонала на период включения котельных и тепловых сетей".
"Будем включать поэтапно, но оперативно", - подчеркнул Симчишин.
В случае проблем с подачей теплоносителя в дома - более двух суток от начала - местным жителям советуют обращаться:
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