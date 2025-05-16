Новий обмін полоненими з Росією: Умєров анонсував підготовку формату "1000 на 1000"

Переговори в Стамбулі

Зауважимо, що дана заява міністра пролунала після зустрічі української та російської делегації в Стамбулі.

Зустріч такого рівня стала першим прямим контактом між країнами за останні три роки.

Детальніше про те, як проходили переговори в Стамбулі, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Обмін полоненими

Нагадаємо, що 6 травня відбувся великий обмін полоненими між Україною та Росією. В результаті нього було звільнено 205 українських військових.

Нагадаємо, за даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, з початку повномасштабної війни з російського полону було звільнено понад 4000 військовополонених і цивільних.

Раніше пройшов також обмін полоненими у переддень Великодня, 19 квітня, тоді російського полону звільнили 277 захисників.

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