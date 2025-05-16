Новый обмен пленными с Россией: Умеров анонсировал подготовку формата "1000 на 1000"

Умеров сообщил, что в ближайшее время может пройти обмен пленными с Россией в формате "1000 на 1000".

"Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее", - сказал министр обороны.

Министр также пояснил, что сначала стороны планируют обменяться пленными, а после этого станет известно, что будет следующим этапом.