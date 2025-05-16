Новый обмен пленными с Россией: Умеров анонсировал подготовку формата "1000 на 1000"

Украина готовится к масштабному обмену пленными с Россией в формате "1000 на 1000". Точная дата уже определена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова в эфире телемарафона.
Умеров сообщил, что в ближайшее время может пройти обмен пленными с Россией в формате "1000 на 1000".
"Мы знаем дату, но пока не будем говорить ее", - сказал министр обороны.
Министр также пояснил, что сначала стороны планируют обменяться пленными, а после этого станет известно, что будет следующим этапом.
Заметим, что данное заявление министра прозвучало после встречи украинской и российской делегации в Стамбуле.
Встреча такого уровня стала первым прямым контактом между странами за последние три года.
Подробнее о том, как проходили переговоры в Стамбуле, можно узнать в материале РБК-Украина.
Напомним, что 6 мая состоялся большой обмен пленными между Украиной и Россией. В результате него было освобождено 205 украинских военных.
Напомним, по данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, с начала полномасштабной войны из российского плена было освобождено более 4000 военнопленных и гражданских.
Ранее прошел также обмен пленными в канун Пасхи, 19 апреля, тогда из российского плена освободили 277 защитников.
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