Новий обмін полоненими: додому повернулися бійці, яких вважали зниклими безвісти

Сьогодні відбувся черговий етап великого обміну полоненими згідно домовленостей у Стамбулі.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими за дорученням президента України Володимира Зеленського повернув з російського полону групу оборонців з категорії “важкопоранені та тяжкохворі”.

В штабі повідомили, що на рідну землю повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема ДШВ, Військово-Морських сил, Повітряних сил, сил ТрО, СБС, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України.

Серед звільнених сьогодні є захисники Маріуполя, що перебували в полоні більш як три роки. Водночас відомо, що усі визволені оборонці - чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

"Частину звільнених сьогодні українських воїнів вважали зниклими безвісти", - повідомили в штабі.

Загалом, за даними Координаційного штабу, додому повертаються українці, що воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках.

"Звільнені з полону захисники пройдуть необхідний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також всі належні виплати за весь час перебування у неволі", - додали в штабі.

Варто зауважити, що сьогоднішній обмін є частиною великого обміну у категоріях військовослужбовців віком до 25 років, а також важкопоранених та тяжкохворих.