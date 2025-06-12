Новый обмен пленными: домой вернулись бойцы, которых считали пропавшими без вести

Сегодня состоялся очередной этап большого обмена пленными согласно договоренностям в Стамбуле.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными по поручению президента Украины Владимира Зеленского вернул из российского плена группу защитников из категории "тяжелораненые и тяжелобольные".

В штабе сообщили, что на родную землю вернулись военнослужащие ВСУ, в частности ДШВ, Военно-Морских сил, Воздушных сил, сил ТрО, СБС, а также Государственной пограничной службы и Национальной гвардии Украины.

Среди освобожденных сегодня есть защитники Мариуполя, находившиеся в плену более трех лет. В то же время известно, что все освобожденные защитники - мужчины, представители рядового и сержантского состава.

"Часть освобожденных сегодня украинских воинов считали пропавшими без вести", - сообщили в штабе.

В целом, по данным Координационного штаба, домой возвращаются украинцы, воевавшие на Донецком, Херсонском, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях.

"Освобожденные из плена защитники пройдут необходимый медицинский осмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все положенные выплаты за все время пребывания в неволе", - добавили в штабе.

Стоит заметить, что сегодняшний обмен является частью большого обмена в категориях военнослужащих в возрасте до 25 лет, а также тяжелораненых и тяжелобольных.