Новий Нюрнберг для Кремля. У Гаазі готують спецтрибунал за злочини Росії проти України

Вже 40 країн об’єдналися в коаліцію для того, щоб створити спеціальний трибунал, який має притягнути вище політичне та військове керівництво Росії до відповідальності за злочини проти України.
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна, цитуючи заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час зустрічі Коаліції держав зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.
"Руйнівний терор проти цивільного населення - це те саме, що чинили нацисти. Масові розстріли цивільного населення та нелюдське ставлення до військовополонених - це також спільний почерк нацистів та рашистів", - наголосив Шмигаль.
Він повідомив, що з початку повномасштабної війни росіяни знищили або пошкодили понад 218 тисяч об’єктів цивільної інфраструктури. Серед них:
За даними прем'єра, режим російського диктатора Володимира Путіна убив 616 і поранив понад 1800 дітей. Ще понад 19 тисяч дітей було депортовано на російську територію.
Шмигаль зауважив, що на сьогодні Україною зафіксовані понад 167 тисяч злочинів агресії та воєнних злочинів Росії.
"У кожного з них є своє ім’я. І важливо, щоб ці люди відповіли за злочинні накази та за їх виконання. Ми маємо притягнути до відповідальності вище політичне та військове керівництво Росії", - наголосив він.
За словами прем'єра, наразі:
"40 країн об’єдналися в коаліцію для того, щоб створити для цього спеціальний трибунал в рамках Ради Європи. Новий Нюрнберг для Кремля", - підкреслив Шмигаль.
Він пояснив, що головне завдання Спецтрибуналу - розслідування, кримінальне переслідування та судовий розгляд справ щодо осіб, які несуть основну відповідальність за злочин агресії проти України.
"Сьогодні приймається політичне рішення про схвалення роботи юридичних команд держав-учасниць коаліції. Наступний крок - запуск юридичної процедури створення трибуналу. Він буде зроблений найближчим часом", - підсумував прем'єр.
Нагадаємо, що сьогодні, 9 травня, у Львові відбулася зустріч міністрів закордонних справ країн, які підтримують створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. За її підсумками учасники досягли політичної домовленості про запуск такого механізму.
Міністр закордонних справ Люксембургу Ксав'є Беттель заявив, що спеціальний трибунал щодо російської агресії може почати свою роботу вже наступного тижня - в Люксембурзі.
Очільниця зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас додала, що трибунал матиме право ухвалювати заочні рішення. Вироки набудуть чинності, коли підозрювані втратять свої посади.
Тим часом український міністр Андрій Сибіга наголосив, що цей трибунал - шанс зробити покарання для російського диктатора Путіна, глави МЗС РФ Лаврова та інших воєнних злочинців неминучим.
У Путіна відреагували на плани Європи створити трибунал для Росії
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