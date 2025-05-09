Новый Нюрнберг для Кремля. В Гааге готовят спецтрибунал за преступления России против Украины

"Разрушительный террор против гражданского населения - это то же, что делали нацисты. Массовые расстрелы гражданского населения и бесчеловечное отношение к военнопленным - это также общий почерк нацистов и рашистов", - подчеркнул Шмыгаль.

Он сообщил, что с начала полномасштабной войны россияне уничтожили или повредили более 218 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Среди них:

жилые дома,

школы,

больницы,

церкви.

По данным премьера, режим российского диктатора Владимира Путина убил 616 и ранил более 1800 детей. Еще более 19 тысяч детей были депортированы на российскую территорию.

Шмыгаль отметил, что на сегодня Украиной зафиксированы более 167 тысяч преступлений агрессии и военных преступлений России.

"У каждого из них есть свое имя. И важно, чтобы эти люди ответили за преступные приказы и за их выполнение. Мы должны привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России", - подчеркнул он.

По словам премьера, сейчас:

735 человек получили подозрение за военные преступления,

471 производство передано в суд,

241 приговор был объявлен,

еще 40 российским чиновникам объявлены подозрения.

Новый Нюрнберг для Кремля

"40 стран объединились в коалицию для того, чтобы создать для этого специальный трибунал в рамках Совета Европы. Новый Нюрнберг для Кремля", - подчеркнул Шмыгаль.

Он пояснил, что главная задача Спецтрибунала - расследование, уголовное преследование и судебное разбирательство дел в отношении лиц, которые несут основную ответственность за преступление агрессии против Украины.

"Сегодня принимается политическое решение об одобрении работы юридических команд государств-участников коалиции. Следующий шаг - запуск юридической процедуры создания трибунала. Он будет сделан в ближайшее время", - подытожил премьер.