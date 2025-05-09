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Новый Нюрнберг для Кремля. В Гааге готовят спецтрибунал за преступления России против Украины

Украина, Пятница 09 мая 2025 18:02
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Новый Нюрнберг для Кремля. В Гааге готовят спецтрибунал за преступления России против Украины Фото: премьер-министр Украины Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Уже 40 стран объединились в коалицию для того, чтобы создать специальный трибунал, который должен привлечь высшее политическое и военное руководство России к ответственности за преступления против Украины.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина, цитируя заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля во время встречи Коалиции государств по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

"Разрушительный террор против гражданского населения - это то же, что делали нацисты. Массовые расстрелы гражданского населения и бесчеловечное отношение к военнопленным - это также общий почерк нацистов и рашистов", - подчеркнул Шмыгаль.

Он сообщил, что с начала полномасштабной войны россияне уничтожили или повредили более 218 тысяч объектов гражданской инфраструктуры. Среди них:

  • жилые дома,
  • школы,
  • больницы,
  • церкви.

По данным премьера, режим российского диктатора Владимира Путина убил 616 и ранил более 1800 детей. Еще более 19 тысяч детей были депортированы на российскую территорию.

Шмыгаль отметил, что на сегодня Украиной зафиксированы более 167 тысяч преступлений агрессии и военных преступлений России.

"У каждого из них есть свое имя. И важно, чтобы эти люди ответили за преступные приказы и за их выполнение. Мы должны привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России", - подчеркнул он.

По словам премьера, сейчас:

  • 735 человек получили подозрение за военные преступления,
  • 471 производство передано в суд,
  • 241 приговор был объявлен,
  • еще 40 российским чиновникам объявлены подозрения.

Новый Нюрнберг для Кремля

"40 стран объединились в коалицию для того, чтобы создать для этого специальный трибунал в рамках Совета Европы. Новый Нюрнберг для Кремля", - подчеркнул Шмыгаль.

Он пояснил, что главная задача Спецтрибунала - расследование, уголовное преследование и судебное разбирательство дел в отношении лиц, которые несут основную ответственность за преступление агрессии против Украины.

"Сегодня принимается политическое решение об одобрении работы юридических команд государств-участников коалиции. Следующий шаг - запуск юридической процедуры создания трибунала. Он будет сделан в ближайшее время", - подытожил премьер.

Трибунал для России

Напомним, что сегодня, 9 мая, во Львове состоялась встреча министров иностранных дел стран, которые поддерживают создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины. По ее итогам участники достигли политической договоренности о запуске такого механизма.

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что специальный трибунал по российской агрессии может начать свою работу уже на следующей неделе - в Люксембурге.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас добавила, что трибунал будет иметь право принимать заочные решения. Приговоры вступят в силу, когда подозреваемые потеряют свои должности.

Между тем украинский министр Андрей Сибига отметил, что этот трибунал - шанс сделать наказание для российского диктатора Путина, главы МИД РФ Лаврова и других военных преступников неизбежным.

У Путина отреагировали на планы Европы создать трибунал для России

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