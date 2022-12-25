Новий наступ РФ може початися вже в квітні: німецькі ЗМІ спрогнозували сценарії

Перший сценарій

Як пише Neue Zürcher Zeitung, квітневий наступ передбачає можливе вторгнення Росії на підконтрольну Україні частину Донбасу. Саме при такому варіанті президент РФ Володимир Путін розраховує на допомогу голови білоруського режиму Олександра Лукашенка.

При цьому білоруські війська будуть використані як загроза та відволікальний чинник під час реального наступу РФ. У випадку, якщо білоруські військові з'являться на спільному з Україною кордоні, то "українським захисникам доведеться розділитися, щоб відбити можливе вторгнення з півночі".

Хоча, як вважають німецькі аналітики, Лукашенко не вступить безпосередньо у війну. Однак він може щонайбільше розгорнути армію для погрозливих жестів. При цьому при такому сценарії метою Москви буде повне взяття під свій контроль Донбасу.

Другий сценарій

При цьому варіанті, який вважається малоймовірним, білоруська армія візьме участь у війні. В цьому разі президент РФ Володимир Путін хотів би завоювати всю Україну у війні на два фронти. В такому випадку білоруські війська пішли б у наступ на Київ, а російські - наступали б по всьому Донбасу. Також окупанти могли б завдати удару і по заходу України.

"Якщо армії Путіна вдасться просунутися на захід України, війська можуть відрізати західні постачання і змусити український уряд капітулювати. Проте ця стратегія вимагатиме загальної мобілізації в Росії, оскільки російська армія вже значно ослаблена війною в Україні і потребуватиме більше солдатів", - йдеться в в статті Kreiszeitung.



У статті Focus вказано, що в такому разі росіяни прагнутимуть "дійти аж до польського кордону, щоб перешкодити постачанням зброї із Заходу та окупувати Придністров’я - регіон, який відколовся від Молдови".

"Для другого сценарію необхідна російська загальна мобілізація, вважає міністерство, але це "досить малоймовірно з внутрішньополітичних причин". Водночас міністр оборони Росії Сергій Шойгу буквально кілька днів тому заявив, що чисельність армії має бути збільшена до 1,5 мільйона солдатів. 200 тисяч солдатів зараз проходять військову підготовку, заявив сам Путін", - резюмували автори.