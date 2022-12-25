Новое наступление РФ может начаться уже в апреле: немецкие СМИ спрогнозировали сценарии

Первый сценарий

Как пишет Neue Zürcher Zeitung, апрельское наступление предполагает возможное вторжение России на подконтрольную Украине часть Донбасса. Именно при таком варианте президент РФ Владимир Путин рассчитывает на помощь главы белорусского режима Александра Лукашенко.

При этом белорусские войска будут использованы как угроза и отвлекающий фактор во время реального наступления РФ. В случае, если белорусские военные появятся на совместной с Украиной границе, то "украинским защитникам придется разделиться, чтобы отразить возможное вторжение с севера".

Хотя, как считают немецкие аналитики, Лукашенко не вступит непосредственно в войну. Однако он может максимально развернуть армию для угрожающих жестов. При этом при таком сценарии целью Москвы будет полное взятие под свой контроль Донбасса.

Второй сценарий

При этом считающемся маловероятным варианте, белорусская армия примет участие в войне. В этом случае президент РФ Владимир Путин хотел бы завоевать всю Украину в войне на два фронта. В таком случае белорусские войска пошли бы в наступление на Киев, а россияне - наступали бы по всему Донбассу. Также оккупанты могли бы нанести удар и по западу Украины.

"Если армии Путина удастся продвинуться на запад Украины, войска могут отрезать западные поставки и заставить украинское правительство капитулировать. Однако эта стратегия потребует общей мобилизации в России, поскольку российская армия уже значительно ослаблена войной в Украине и потребует больше солдат", - говорится в статье Kreiszeitung.

В статье Focus указано, что в таком случае россияне будут стремиться "дойти до польской границы, чтобы воспрепятствовать поставкам оружия с Запада и оккупировать Приднестровье, отколовшийся от Молдовы регион".

"Для второго сценария необходима российская общая мобилизация, считает министерство, но это "достаточно маловероятно по внутриполитическим причинам". В то же время министр обороны России Сергей Шойгу буквально несколько дней назад заявил, что численность армии должна быть увеличена до 1,5 миллиона солдат. 200 тысяч солдат сейчас проходят военную подготовку, заявил сам Путин", - резюмировали авторы.