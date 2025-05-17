Новий наступ в Газі: Ізраїль розповів про масштабну операцію "Колісниця Гедеона"

Ізраїльські війська розпочали на території Сектору Газа перші етапи нової великої операції, яка отримала кодову назву "Колісниці Гедеона". Зокрема, ідеться про взяття під контроль "стратегічних районів" анклаву.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Армію оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) та The Times of Israel.
У заяві ізраїльського військового відомства вказується, що протягом минулої доби ЦАХАЛ "здійснив широкі атаки та мобілізував сили для захоплення стратегічних районів у секторі Газа".
Як уточнили в ізраїльській армії, це здійснюється "в рамках початкових кроків операції "Колісниці Гедеона" та розширення кампанії в Газі, щоб досягти всіх цілей війни в Газі, включаючи звільнення заручників і розгром ХАМАС".
Також у ЦАХАЛ поінформували, що військові продовжуватимуть діяти, щоб "захистити ізраїльських громадян і реалізувати цілі війни".
Ізраїльські офіційні особи розповіли представникам ЗМІ, що наступальна операція "Колісниці Гедеона" має призвести:
Крім того, в Армії оборони Ізраїлю оприлюднили відео завдання ударів по цілях на території Сектору Газа в рамках війскової операції.
Як повідомлялося раніше, 5 травня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу анонсував більш інтенсивний наступ у Секторі Газа. За його словами, головна мета країни залишається незмінною - це знищення угруповання ХАМАС.
Перед тим інформагентство Reuters писало, що в Ізраїлі тисячам резервістів розіслали повістки. За даними західних ЗМІ, планувалося, що вони замінять на кордоні Ізраїлю з Ліваном солдатів регулярної армії. Тих зі свого боку задіють у новому наступі в Секторі Газа.
А 13 травня Нетаньягу анонсував завершення військової операції в Газі, та наголосив, що ХАМАС "там не залишиться".
Зауважимо, це відбувається на тлі повідомлень в пресі про те, що адміністрація президента США та ХАМАС ведуть переговори про припинення вогню між бойовиками та Ізраїлем в Газі, та про доставку гумдопомоги на територію анклаву.
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