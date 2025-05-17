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Новое наступление в Газе: Израиль рассказал о масштабной операции "Колесница Гедеона"

Фото: ЦАХАЛ проводит в Секторе Газа масштабное наступление (facebook.com/tzahalonline)
Автор: Владимир Костырин

Израильские войска начали на территории Сектора Газа первые этапы новой крупной операции, которая получила кодовое название "Колесницы Гедеона". В частности, речь идет о взятии под контроль "стратегических районов" анклава.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) и The Times of Israel.

В заявлении израильского военного ведомства указывается, что в течение минувших суток ЦАХАЛ "осуществил широкие атаки и мобилизовал силы для захвата стратегических районов в секторе Газа".

Как уточнили в израильской армии, это осуществляется "в рамках начальных шагов операции "Колесницы Гедеона" и расширения кампании в Газе, чтобы достичь всех целей войны в Газе, включая освобождение заложников и разгром ХАМАС".

Также в ЦАХАЛ проинформировали, что военные будут продолжать действовать, чтобы "защитить израильских граждан и реализовать цели войны".

Израильские официальные лица рассказали представителям СМИ, что наступательная операция "Колесницы Гедеона" должна привести:

  • к "завоеванию" ЦАХАЛом Газы и сохранению контроля над территорией,
  • к перемещению палестинского гражданского населения на юг Полосы,
  • к атаке на группировку боевиков ХАМАС,
  • и имеют целью помешать террористической группе взять под контроль поставки гуманитарной помощи.

Кроме того, в Армии обороны Израиля обнародовали видео нанесения ударов по целям на территории Сектора Газа в рамках военной операции.

Новая операция Израиля в Секторе Газа

Как сообщалось ранее, 5 мая премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху анонсировал более интенсивное наступление в Секторе Газа. По его словам, главная цель страны остается неизменной - это уничтожение группировки ХАМАС.

Перед тем информагентство Reuters писало, что в Израиле тысячам резервистов разослали повестки. По данным западных СМИ, планировалось, что они заменят на границе Израиля с Ливаном солдат регулярной армии. Тех в свою очередь задействуют в новом наступлении в Секторе Газа.

А 13 мая Нетаньяху анонсировал завершение военной операции в Газе, и подчеркнул, что ХАМАС "там не останется".

Заметим, это происходит на фоне сообщений в прессе о том, что администрация президента США и ХАМАС ведут переговоры о прекращении огня между боевиками и Израилем в Газе, и о доставке гумпомощи на территорию анклава.

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ХАМАСИзраильСектор Газа