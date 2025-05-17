Новое наступление в Газе: Израиль рассказал о масштабной операции "Колесница Гедеона"

В заявлении израильского военного ведомства указывается, что в течение минувших суток ЦАХАЛ "осуществил широкие атаки и мобилизовал силы для захвата стратегических районов в секторе Газа".

Как уточнили в израильской армии, это осуществляется "в рамках начальных шагов операции "Колесницы Гедеона" и расширения кампании в Газе, чтобы достичь всех целей войны в Газе, включая освобождение заложников и разгром ХАМАС".

Также в ЦАХАЛ проинформировали, что военные будут продолжать действовать, чтобы "защитить израильских граждан и реализовать цели войны".

Израильские официальные лица рассказали представителям СМИ, что наступательная операция "Колесницы Гедеона" должна привести:

к "завоеванию" ЦАХАЛом Газы и сохранению контроля над территорией,

к перемещению палестинского гражданского населения на юг Полосы,

к атаке на группировку боевиков ХАМАС,

и имеют целью помешать террористической группе взять под контроль поставки гуманитарной помощи.

Кроме того, в Армии обороны Израиля обнародовали видео нанесения ударов по целям на территории Сектора Газа в рамках военной операции.