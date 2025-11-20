ua en ru
Новий миротворчий виклик для Трампа: що попросив кронпринц Саудівської Аравії

США, Четвер 20 листопада 2025 06:46
UA EN RU
Новий миротворчий виклик для Трампа: що попросив кронпринц Саудівської Аравії Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп пообіцяв активніше працювати над миром у Судані після заклику кронпринца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана втрутитися у конфлікт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АР.

Президент США Дональд Трамп заявив у середу, 19 листопада, що приділить більше уваги пошукам способів припинення жорстокої громадянської війни в Судані після того, як кронпринц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман закликав його до активних дій.

Трамп зізнався, що конфлікт "не входив до його планів" до розмови з принцом, але після зустрічі у Білому домі у вівторок він детально обговорив ситуацію у Судані та отримав від бін Салмана заклик використати повноваження президента для припинення війни.

"Його величність попросив мене зробити щось дуже потужне щодо Судану", – зазначив Трамп під час спільної появи з принцом перед американськими та саудівськими бізнес-лідерами.

За словами Трампа, принц Мухаммед наголосив, що припинення війни в Судані стане "найбільшим досягненням", перевершуючи все, що Трамп уже зробив на посаді.

Американський президент також повідомив, що його адміністрація планує співпрацювати з Саудівською Аравією, ОАЕ, Єгиптом та іншими партнерами Близького Сходу, щоб припинити насильство та стабілізувати країну.

Що відомо про війну в Судані

Відомо, що війна в Судані, яка триває з квітня 2023 року, є конфліктом між Суданськими збройними силами (SAF) та парамілітарними Силами швидкого реагування (RSF).

За понад два роки бойових дій загинуло понад 40 тисяч людей, а більше 14 мільйонів осіб були змушені залишити свої домівки, що призвело до однієї з найгірших гуманітарних криз у світі. Нещодавні бої, зокрема захоплення столиці Північного Дарфура - ель-Фашера - силами RSF, спричинили сотні нових жертв і масове переселення цивільного населення, що поглибило гуманітарну катастрофу.

При цьому війна у Судані розділила регіональні сили: Єгипет, Туреччина та Саудівська Аравія підтримують суданську армію, тоді як ОАЕ, близький союзник США, постачає озброєння силам RSF, згідно з американськими розвідданими.

Візит кронпринца Мухаммеда до Вашингтона став його першим за сім років і став платформою для обговорення не лише регіональної безпеки, а й гуманітарної допомоги та стабілізації Судану.

Трамп в ролі миротворця

Президент США дональд Трамп неодноразово заявляв, що він "завершив" щонайменше 7-8 воєн.

Разом з тим, експерти й журналісти кажуть, що це - перебільшення, адже багато врегульованих "конфліктів" насправді не були класичними війнами, або "мир" - це лише тимчасові домовленості, а не повне рішення.

Нагадаємо, зараз США і Росія обговорюють розробку нового плану закінчення війни в Україні.

Днями Дональд Трамп сказав, що готовий буде зустрітися з Путіним лише в тому разі, якщо буде укладено угоду щодо закінчення війни.

Саудівська Аравія Дональд Трамп Судан Мирні переговори
