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Новый министр обороны Германии анонсировал визит в Украину

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Понедельник 30 января 2023 17:27
Новый министр обороны Германии анонсировал визит в Украину Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Новый министр обороны Германии Борис Писториус в скором времени планирует посетить Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса во время пресс-конференции после посещения Оперативного командования Бундесвера.

"В ближайшее время состоится мой визит в Украину", - сказал Писториус.

Однако точную дату министр не назвал, но отметил, что это будет его первый визит в "кризисный регион".

Кроме того, Писториус не захотел комментировать предоставление Украине истребителей, назвав этот вопрос "гипотетическим" в настоящее время. Он заявил, что не будет отвечать на гипотетические вопросы, при этом сослался на канцлера Шольца, который заявил на днях, что о поставках боевых самолетов пока речь не идет.

Напомним, 16 января министр обороны Германии Кристине Ламбрехт объявила, что уходит в отставку.

Немецкое издание Spiegel писало о том, что кресло министра обороны Германии может занять министр внутренних дел Нижней Саксонии Борис Писториус.

Позже эту информациюподтвердил и канцлер Германии Олаф Шольц.

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