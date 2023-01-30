Новый министр обороны Германии анонсировал визит в Украину

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса во время пресс-конференции после посещения Оперативного командования Бундесвера.

"В ближайшее время состоится мой визит в Украину", - сказал Писториус.

Однако точную дату министр не назвал, но отметил, что это будет его первый визит в "кризисный регион".

Кроме того, Писториус не захотел комментировать предоставление Украине истребителей, назвав этот вопрос "гипотетическим" в настоящее время. Он заявил, что не будет отвечать на гипотетические вопросы, при этом сослался на канцлера Шольца, который заявил на днях, что о поставках боевых самолетов пока речь не идет.