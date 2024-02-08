Новий маршрут до Чехії. Коли запустять поїзд до Праги із Чопа

Чеська залізнична компанія RegioJet почне виконувати рейси за маршрутом Чоп-Прага з березня. Про це повідомив голова правління "Укрзалізниці" Євген Лященко.

"З RegioGet уже укладено контракт, зараз узгоджуються останні технічні питання. Очікуємо, що поїзд Чоп-Прага почне курсувати в березні", – сказав він.

Раніше чеський перевізник повідомив, що завершив підготовку до запуску сполучення Чоп-Кошице-Прага.

Це буде другий поїзд із Праги в Україну – за новим маршрутом Прага-Кошице-Чоп. Залізничні адміністрації Чехії та Словаччини надали всі необхідні дозволи.

Раніше повідомлялося, що прямі рейси до Чопа будуть здійснювати поїздом із трьома вагонами на 140 пасажирів. Там буде 80 спальних місць та 60 – сидячих. Ціна квитка становитиме близько 25 євро.

Загальний час у дорозі буде 13 годин 30 хвилин. Між Прагою та Кошице у Словаччині вагони доставлятимуться у складі щоденного поїзда им рейсом Regiojet Прага – Кошице – Гуменне, у якому може бути 18 вагонів.