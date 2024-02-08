Новый маршрут в Чехию. Когда запустят поезд в Прагу из Чопа

Поезд Чоп-Прага начнет курсировать в марте. Рейсы будет выполнять чешский перевозчик RegioJet, с которым заключила контракт "Укрзализныця".
В данное время согласуются последние технические вопросы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Чешская железнодорожная компания RegioJet начнет выполнять рейсы по маршруту Чоп-Прага с марта. Об этом сообщил председатель правления "Укрзализныци" Евгений Лященко.
"С RegioGet уже заключен контракт, сейчас согласовываются последние технические вопросы. Ожидаем, что поезд Чоп-Прага начнет курсировать в марте", – сказал он.
Ранее чешский перевозчик сообщил, что завершил подготовку к запуску сообщения Чоп-Кошице-Прага.
Это будет второй поезд из Праги в Украину – по новому маршруту Прага-Кошице-Чоп. Железнодорожные администрации Чехии и Словакии предоставили все необходимые разрешения.
Ранее сообщалось, что прямые рейсы в Чоп будут совершать поездом с тремя вагонами на 140 пассажиров. Там будет 80 спальных мест и 60 – сидячих. Цена билета составит около 25 евро.
Общее время в пути будет 13 часов 30 минут. Между Прагой и Кошице в Словакии вагоны будут доставляться в составе ежедневного поезда по рейсу Regiojet Прага – Кошице – Гуменное, в котором могут быть 18 вагонов.
Напомним, мы писали, что начал действовать новый международный железнодорожный маршрут в Вену из Чопа. По Венгрии поезд следует составом из удобных сидячих вагонов с Wi-Fi.
Также мы сообщали, что в расписании "Укрзализныци" на 2024 год предусмотрено 14 новых рейсов, из них 3 – международные. Кроме того, предусмотрено улучшение 19 рейсов по Украине и за границу, новые сообщения для регионов.
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