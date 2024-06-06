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Новий лідер, спадкоємець Надаля і двічі фіналіст: відомі півфінальні пари French Open

Париж, Четвер 06 червня 2024 13:44
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Новий лідер, спадкоємець Надаля і двічі фіналіст: відомі півфінальні пари French Open Фото: Яннік Зіннер уперше дійшов до півфіналу (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорців

Італієць Яннік Зіннер і ще три тенісисти претендують на успіх у Відкритому чемпіонаті Франції 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

22-річний італійський тенісист зустрінеться з на рік молодшим іспанцем Карлосом Алькарасом. Останній вдруге поспіль дійшов до півфіналу ґрунтового мейджора.

Натомість в іншому поєдинку 1/2 фіналу зійдуться норвежець Каспер Рууд і німецький тенісист Алекс Звєрєв. Скандинав двічі поспіль програв у фіналах "Ролан Гарроса" (2022, 2023). Німець же з російським корінням учетверте дійшов до півфінальної стадії, але ще жодного разу її не здолав.

Зіннер уже гарантував собі перше місце в рейтингу професіоналів після French Open. Він обійде сербського ветерана Новака Джоковіча. Той знявся з турніру перед чвертьфіналом через травму коліна.

Пари 1/2 фіналу French Open-2024:

  • Алькарас – Зіннер, 7 червня, не раніше 15:30
  • Рууд – Звєрєв, 7 червня, не раніше 15:30

Раніше "Ролан Гаррос" розкрив гонорарний фонд змагань цьогоріч. Усі півфіналісти вже заробили по 650 тисяч євро. Натомість тріумфатор одиночного розряду збагатиться на 2,4 млн у євровалюті.

До слова, італієць Зіннер переграв болгарина Дімітрова в 1/4 фіналу French Open.

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