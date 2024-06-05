Джоковіч після зняття з French Open ліг на операційний стіл: скільки пропустить серб

Зірковий тенісист Новак Джоковіч зазнав хірургічного втручання та пропустить Вімблдонський турнір 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на L'Equipe .

Перша ракетка світу прооперований у Парижі. Під скальпелем хірурга опинився меніск правого коліна балканця.

На Джоковіча тепер чекатиме нетривала реабілітація. Відновлення сербського тенісиста триватиме щонайменше три тижні. Утім, він навряд зможе виступити на Вімблдоні, старт якого запланований на 1 липня.

Під питанням опинилася і участь Джоковіча в Олімпіаді. Тенісний турнір Ігор-2024 розпочнеться 27 липня. Остаточне рішення лікарі ухвалять після додаткових обстежень травмованого коліна.

Хто такий Новак Джоковіч

Уродженець столиці Сербії, резиденцією обрав Монте-Карло. Тенісом почав займатися у 4 роки, а в турі дебютував у 2003-му.

У 2006 році виграв перший дорослий турнір (Dutch Open). На рівні "Мастерсів" уперше тріумфував рік по тому (Miami Open). На турнірах серії "Гренд Слем" уперше переміг на початку 2008-го (Australian Open). Загалом 10 разів тріумфував у Мельбурні. Перемагав на усіх мейджорах і став рекордсменом за кількістю титулів (24).

Відомий скандальними поглядами. Наприклад, пропустив цілу низку турнірів через відмову вакцинуватися від COVID-19. Прихильник езотеричних ідей про "боснійські піраміди" поблизу містечка Високо.