Новый лидер, наследник Надаля и дважды финалист: известны полуфинальные пары French Open

Итальянец Янник Зиннер и еще три теннисиста претендуют на успех в Открытом чемпионате Франции 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

22-летний итальянский теннисист встретится с годом моложе испанцем Карлосом Алькарасом. Последний второй раз подряд дошел до полуфинала грунтового мэйджора.

В другом поединке 1/2 финала сойдутся норвежец Каспер Рууд и немецкий теннисист Алекс Зверев. Скандинав дважды подряд проиграл в финалах "Ролан Гарроса" (2022, 2023). Немец же с российскими корнями в четвертый раз дошел до полуфинальной стадии, но еще ни разу ее не одолел.

Зиннер уже гарантировал себе первое место в рейтинге профессионалов после French Open. Он обойдет сербского ветерана Новака Джоковича. Тот снялся с турнира перед четвертьфиналом из-за травмы колена.

Пары 1/2 финала French Open-2024:

Алькарас – Зиннер, 7 июня, не раньше 15:30

Рууд – Зверев, 7 июня, не раньше 15:30

Ранее "Ролан Гаррос" раскрыл гонорарный фонд соревнований в этом году. Все полуфиналисты уже заработали по 650 тысяч евро. Триумфатор же одиночного разряда обогатится на 2,4 млн в евровалюте.