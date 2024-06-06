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Новый лидер, наследник Надаля и дважды финалист: известны полуфинальные пары French Open

Париж, Четверг 06 июня 2024 13:44
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Новый лидер, наследник Надаля и дважды финалист: известны полуфинальные пары French Open Фото: Янник Зиннер впервые дошел до полуфинала (x.com/rolandgarros)
Автор: Антон Федорцив

Итальянец Янник Зиннер и еще три теннисиста претендуют на успех в Открытом чемпионате Франции 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

22-летний итальянский теннисист встретится с годом моложе испанцем Карлосом Алькарасом. Последний второй раз подряд дошел до полуфинала грунтового мэйджора.

В другом поединке 1/2 финала сойдутся норвежец Каспер Рууд и немецкий теннисист Алекс Зверев. Скандинав дважды подряд проиграл в финалах "Ролан Гарроса" (2022, 2023). Немец же с российскими корнями в четвертый раз дошел до полуфинальной стадии, но еще ни разу ее не одолел.

Зиннер уже гарантировал себе первое место в рейтинге профессионалов после French Open. Он обойдет сербского ветерана Новака Джоковича. Тот снялся с турнира перед четвертьфиналом из-за травмы колена.

Пары 1/2 финала French Open-2024:

  • Алькарас – Зиннер, 7 июня, не раньше 15:30
  • Рууд – Зверев, 7 июня, не раньше 15:30

Ранее "Ролан Гаррос" раскрыл гонорарный фонд соревнований в этом году. Все полуфиналисты уже заработали по 650 тысяч евро. Триумфатор же одиночного разряда обогатится на 2,4 млн в евровалюте.

К слову, итальянец Зиннер обыграл болгарина Димитрова в 1/4 финала French Open.

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