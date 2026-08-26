Новий крок до репарацій: як розширили Реєстр збитків, завданих РФ в Україні
Міжнародний Реєстр збитків, заподіяних агресією РФ проти України, відкрив для подання заяв нову категорію. Вона стосується втрати оплачуваної роботи.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк.
Головне:
- Нова категорія: Міжнародний реєстр збитків (RD4U) почав приймати заяви за категорією А3.4 щодо втрати оплачуваної роботи чи доходу через агресію РФ.
- Хто може подати: заяви приймаються від найманих працівників (з усним чи письмовим договором) і самозайнятих осіб, які не були зареєстровані як ФОП (для ФОПів діє окрема категорія А3.5).
- Автоматичне заповнення: завдяки інтеграції з базою Пенсійного фонду, історія працевлаштування та доходів заявників підтягуватиметься в "Дії" автоматично.
- Коли чекати на виплати: розмір компенсацій згодом визначить спеціальна Компенсаційна комісія, а виплати почнуться після створення Компенсаційного фонду.
Що саме змінилось у Реєстрі збитків
Шуляк розповіла, що починаючи з 25 серпня 2026 року Міжнародний реєстр збитків (RD4U) почав приймати заяви про репарації за новою категорією А3.4 "Втрата оплачуваної роботи" (внаслідок збройної агресії РФ).
Вона пояснила, що заяви у цій категорії охоплюють два типи постраждалих:
- осіб, які працювали за наймом (фізичних осіб, які мали усний або письмовий трудовий договір (угоду), що передбачав виплату їм заробітної плати чи іншої винагороди за працю);
- самозайнятих осіб (фізичних осіб, які здійснювали незалежну професійну чи індивідуальну господарську діяльність, але не були зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП) відповідно до законодавства України).
"Заяви у цій категорії можуть подаватися щодо компенсації (заробітної плати, компенсацій, надбавок, пільг, іншого доходу), не отриманої внаслідок фактичної втрати роботи", - констатувала політикиня.
Вона уточнила, що "така компенсація має бути виражена як сума компенсації, що не була отримана за певний період часу - за місяць, рік тощо".
Як подати заяву й що для цього потрібно
Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються онлайн - через вебпортал "Дія".
Щоб подати заяву в категорії А3.4 "Втрата оплачуваної роботи", необхідно перейти за відповідним посиланням.
"Для подання заяви особа має вказати необхідні відомості та надати наявні докази втрати оплачуваної роботи", - повідомила Шуляк.
Вона додала, що завдяки інтеграції з базою даних Пенсійного фонду України (ПФУ), "інформація щодо історії працевлаштування та отриманих доходів заявників буде підтягуватися автоматично".
"Що значно спростить процес подання заяви", - наголосила народна депутатка.
Вона нагадала також, що для фізичних осіб-підприємців (ФОПів), які втратили прибуток внаслідок російської агресії, доступна окрема категорія - А3.5 "Втрата приватного підприємництва".
Скільки категорій заяв відкрито в Реєстрі
За даними Шуляк, станом на зараз у Міжнародному реєстрі збитків відкрито в цілому 30 категорій заяв:
- для фізичних осіб;
- для юридичних осіб;
- для органів державної влади та місцевого самоврядування.
Так, наприклад, до Реєстру вже можна вносити заяви у таких нематеріальних категоріях, як:
- вимушене внутрішнє переміщення;
- серйозні тілесні ушкодження;
- сексуальне насильство;
- смерть близького члена сім'ї;
- зникнення безвісти близького члена сім'ї;
- катування;
- примусова праця або служба;
- депортація дітей та дорослих тощо.
Крім цього, зауважила Шуляк, йдеться і про можливість подаватись у категоріях матеріальних збитків:
- пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;
- втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) тощо.
Розміри компенсацій і перші виплати
Насамкінець Шуляк розповіла, що розміри компенсацій для таких постраждалих українців незабаром визначить спеціальна комісія - Компенсаційна.
Зараз вона перебуває у процесі створення.
"На перші виплати очікують після створення спеціального Компенсаційного фонду", - підсумувала політикиня.
Нагадаємо, раніше у Міжнародному реєстрі збитків відкрили прийом заяв за новою категорією репарацій A1.2 - щодо вимушеного переміщення за межі України.
Крім того, ми розповідали, що в ЄС до кінця 2027 року планують створити орган, який визначить розміри компенсацій українцям за моральні збитки, завдані російською агресією.
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