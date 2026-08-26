Новий крок до репарацій: як розширили Реєстр збитків, завданих РФ в Україні

Міжнародний Реєстр збитків, заподіяних агресією РФ проти України, відкрив для подання заяв нову категорію. Вона стосується втрати оплачуваної роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк .

Головне: Нова категорія : Міжнародний реєстр збитків (RD4U) почав приймати заяви за категорією А3.4 щодо втрати оплачуваної роботи чи доходу через агресію РФ.

: Міжнародний реєстр збитків (RD4U) почав приймати заяви за категорією А3.4 щодо втрати оплачуваної роботи чи доходу через агресію РФ. Хто може подати : заяви приймаються від найманих працівників (з усним чи письмовим договором) і самозайнятих осіб, які не були зареєстровані як ФОП (для ФОПів діє окрема категорія А3.5).

: заяви приймаються від найманих працівників (з усним чи письмовим договором) і самозайнятих осіб, які не були зареєстровані як ФОП (для ФОПів діє окрема категорія А3.5). Автоматичне заповнення : завдяки інтеграції з базою Пенсійного фонду, історія працевлаштування та доходів заявників підтягуватиметься в "Дії" автоматично.

: завдяки інтеграції з базою Пенсійного фонду, історія працевлаштування та доходів заявників підтягуватиметься в "Дії" автоматично. Коли чекати на виплати: розмір компенсацій згодом визначить спеціальна Компенсаційна комісія, а виплати почнуться після створення Компенсаційного фонду.

Що саме змінилось у Реєстрі збитків

Шуляк розповіла, що починаючи з 25 серпня 2026 року Міжнародний реєстр збитків (RD4U) почав приймати заяви про репарації за новою категорією А3.4 "Втрата оплачуваної роботи" (внаслідок збройної агресії РФ).

Вона пояснила, що заяви у цій категорії охоплюють два типи постраждалих:

осіб, які працювали за наймом (фізичних осіб, які мали усний або письмовий трудовий договір (угоду), що передбачав виплату їм заробітної плати чи іншої винагороди за працю);

самозайнятих осіб (фізичних осіб, які здійснювали незалежну професійну чи індивідуальну господарську діяльність, але не були зареєстровані як фізичні особи-підприємці (ФОП) відповідно до законодавства України).

"Заяви у цій категорії можуть подаватися щодо компенсації (заробітної плати, компенсацій, надбавок, пільг, іншого доходу), не отриманої внаслідок фактичної втрати роботи", - констатувала політикиня.

Вона уточнила, що "така компенсація має бути виражена як сума компенсації, що не була отримана за певний період часу - за місяць, рік тощо".

Як подати заяву й що для цього потрібно

Усі заяви до Міжнародного реєстру збитків подаються онлайн - через вебпортал "Дія".

Щоб подати заяву в категорії А3.4 "Втрата оплачуваної роботи", необхідно перейти за відповідним посиланням.

"Для подання заяви особа має вказати необхідні відомості та надати наявні докази втрати оплачуваної роботи", - повідомила Шуляк.

Вона додала, що завдяки інтеграції з базою даних Пенсійного фонду України (ПФУ), "інформація щодо історії працевлаштування та отриманих доходів заявників буде підтягуватися автоматично".

"Що значно спростить процес подання заяви", - наголосила народна депутатка.

Вона нагадала також, що для фізичних осіб-підприємців (ФОПів), які втратили прибуток внаслідок російської агресії, доступна окрема категорія - А3.5 "Втрата приватного підприємництва".

Скільки категорій заяв відкрито в Реєстрі

За даними Шуляк, станом на зараз у Міжнародному реєстрі збитків відкрито в цілому 30 категорій заяв:

для фізичних осіб;

для юридичних осіб;

для органів державної влади та місцевого самоврядування.

Так, наприклад, до Реєстру вже можна вносити заяви у таких нематеріальних категоріях, як:

вимушене внутрішнє переміщення;

серйозні тілесні ушкодження;

сексуальне насильство;

смерть близького члена сім'ї;

зникнення безвісти близького члена сім'ї;

катування;

примусова праця або служба;

депортація дітей та дорослих тощо.

Крім цього, зауважила Шуляк, йдеться і про можливість подаватись у категоріях матеріальних збитків:

пошкодження або знищення нежитлового нерухомого майна;

втрата доступу або контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) тощо.

Розміри компенсацій і перші виплати

Насамкінець Шуляк розповіла, що розміри компенсацій для таких постраждалих українців незабаром визначить спеціальна комісія - Компенсаційна.

Зараз вона перебуває у процесі створення.

"На перші виплати очікують після створення спеціального Компенсаційного фонду", - підсумувала політикиня.