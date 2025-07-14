Новий корпус ДШВ очолив Герой України Євген Ласійчук: що про нього відомо

До призначення Ласійчук очолював легендарну 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, яка відзначилася в боях на Донеччині, Харківщині та у лютому 2025 року зупинила наступ окупантів на Покровську агломерацію.

Під його керівництвом до складу 7 корпусу увійдуть:

25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада,

79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада,

81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада,

77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада,

78 окремий десантно-штурмовий полк.

Хто такий Євген Ласійчук

Полковник Ласійчук - лицар орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів, Герой України з 2024 року. Звання присвоєне за особисту мужність і героїзм, проявлені в боях за Україну.

Він вважає, що сучасна війна потребує адаптації до технологічних викликів: застосування безпілотників, ІТ-рішень та автоматизованих систем. Його мета - створення високоефективного бойового об’єднання, де технології допоможуть зберігати життя українських військових і знищувати ворога.

"Ставлю перед собою задачу розбудувати структуру, у якій новітні технології допоможуть зберегти життя наших воїнів та мінуснути кількість живих ворогів на території України", - заявив Ласійчук.