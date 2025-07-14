UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

Новий корпус ДШВ очолив Герой України Євген Ласійчук: що про нього відомо

Фото: Полковник Євген Ласійчук очолив 7-й корпус ДШВ (facebook.com/7CorpsDSHV)
Автор: Тетяна Веремєєва

Новим командиром 7 корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України (ДШВ ЗСУ) став полковник Євген Ласійчук.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на 7-й корпус ДШВ.

До призначення Ласійчук очолював легендарну 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, яка відзначилася в боях на Донеччині, Харківщині та у лютому 2025 року зупинила наступ окупантів на Покровську агломерацію.

Під його керівництвом до складу 7 корпусу увійдуть:

  • 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада,
  • 79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада,
  • 81 окрема аеромобільна Слобожанська бригада,
  • 77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада,
  • 78 окремий десантно-штурмовий полк.

Хто такий Євген Ласійчук

Полковник Ласійчук - лицар орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів, Герой України з 2024 року. Звання присвоєне за особисту мужність і героїзм, проявлені в боях за Україну.

Він вважає, що сучасна війна потребує адаптації до технологічних викликів: застосування безпілотників, ІТ-рішень та автоматизованих систем. Його мета - створення високоефективного бойового об’єднання, де технології допоможуть зберігати життя українських військових і знищувати ворога.

"Ставлю перед собою задачу розбудувати структуру, у якій новітні технології допоможуть зберегти життя наших воїнів та мінуснути кількість живих ворогів на території України", - заявив Ласійчук.

Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні сформували 8 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ. До його складу увійшли шість бригад, зокрема бойові підрозділи АТО/ООС і новостворені після 2022 року. Мета - ефективніше управління, комплектація та забезпечення. Командиром призначено Героя України полковника Дмитра Волошина.

Також ми писали, що президент Володимир Зеленський призначив Героя України Олега Апостола командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Апостол воює з 2014 року, очолював 95-ту бригаду, був заступником Головнокомандувача ЗСУ, має бойовий досвід на Донеччині, Харківщині, Луганщині та у прикордонних районах РФ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДесантно-штурмові війська