Новий корпус ДШВ очолив Герой України Євген Ласійчук: що про нього відомо

Новим командиром 7 корпусу Десантно-штурмових військ Збройних сил України (ДШВ ЗСУ) став полковник Євген Ласійчук.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на 7-й корпус ДШВ.
До призначення Ласійчук очолював легендарну 25 окрему повітрянодесантну Січеславську бригаду, яка відзначилася в боях на Донеччині, Харківщині та у лютому 2025 року зупинила наступ окупантів на Покровську агломерацію.
Під його керівництвом до складу 7 корпусу увійдуть:
Полковник Ласійчук - лицар орденів Богдана Хмельницького II та III ступенів, Герой України з 2024 року. Звання присвоєне за особисту мужність і героїзм, проявлені в боях за Україну.
Він вважає, що сучасна війна потребує адаптації до технологічних викликів: застосування безпілотників, ІТ-рішень та автоматизованих систем. Його мета - створення високоефективного бойового об’єднання, де технології допоможуть зберігати життя українських військових і знищувати ворога.
"Ставлю перед собою задачу розбудувати структуру, у якій новітні технології допоможуть зберегти життя наших воїнів та мінуснути кількість живих ворогів на території України", - заявив Ласійчук.
Раніше РБК-Україна розповідало, що в Україні сформували 8 корпус Десантно-штурмових військ ЗСУ. До його складу увійшли шість бригад, зокрема бойові підрозділи АТО/ООС і новостворені після 2022 року. Мета - ефективніше управління, комплектація та забезпечення. Командиром призначено Героя України полковника Дмитра Волошина.
Також ми писали, що президент Володимир Зеленський призначив Героя України Олега Апостола командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ. Апостол воює з 2014 року, очолював 95-ту бригаду, був заступником Головнокомандувача ЗСУ, має бойовий досвід на Донеччині, Харківщині, Луганщині та у прикордонних районах РФ.
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