У ЗСУ створили 8 корпус Десантно-штурмових військ: які бригади до нього увійшли

В Україні сформували 8 корпус Десантно-штурмових військ Збройних сил. До нього увійшли шість бригад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що створення корпусу дасть змогу ефективно управляти підпорядкованими бригадами, комплектувати їх особовим складом і оперативно забезпечувати всім необхідним.

У ДШВ наголосили, що ядро корпусу становлять досвідчені офіцери й сержанти, які знають, що таке війна нового типу з найжорстокішим ворогом.

До складу 8 корпусу ДШВ увійшли як бойові бригади, які брали участь у боях ще за часів АТО/ООС, так і сформовані вже після повномасштабного вторгнення Росії, а саме:

46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ;

71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ;

80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ;

82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;

95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ;

148 окрема артилерійська Житомирська бригада Десантно-штурмових військ, а також підрозділи бойового та логістичного забезпечення.

Корпус очолив полковник Дмитро Волошин, який має звання Героя України.

"Чітке планування й координація, міцний кулак і концентрація на напрямку – ті принципи, за якими воюватиме 8 корпус ДШВ!", - наголосив він.