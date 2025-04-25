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У ЗСУ створили 8 корпус Десантно-штурмових військ: які бригади до нього увійшли

П'ятниця 25 квітня 2025 18:18
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У ЗСУ створили 8 корпус Десантно-штурмових військ: які бригади до нього увійшли Фото: у ЗСУ створили 8 корпус Десантно-штурмових військ (facebook.com/uaairborne)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні сформували 8 корпус Десантно-штурмових військ Збройних сил. До нього увійшли шість бригад.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Зазначається, що створення корпусу дасть змогу ефективно управляти підпорядкованими бригадами, комплектувати їх особовим складом і оперативно забезпечувати всім необхідним.

У ДШВ наголосили, що ядро корпусу становлять досвідчені офіцери й сержанти, які знають, що таке війна нового типу з найжорстокішим ворогом.

До складу 8 корпусу ДШВ увійшли як бойові бригади, які брали участь у боях ще за часів АТО/ООС, так і сформовані вже після повномасштабного вторгнення Росії, а саме:

  • 46 окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ;
  • 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ;
  • 80 окрема десантно-штурмова Галицька бригада ДШВ ЗСУ;
  • 82 окрема десантно-штурмова Буковинська бригада;
  • 95 окрема десантно-штурмова Поліська бригада ДШВ ЗСУ;
  • 148 окрема артилерійська Житомирська бригада Десантно-штурмових військ, а також підрозділи бойового та логістичного забезпечення.

Корпус очолив полковник Дмитро Волошин, який має звання Героя України.

"Чітке планування й координація, міцний кулак і концентрація на напрямку – ті принципи, за якими воюватиме 8 корпус ДШВ!", - наголосив він.

Нагадаємо, Україна стала першою країною, що створила новітній рід військ - Сили безпілотних систем. 25 червня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ про створення СБС.

Також раніше ми повідомляли, що у Збройних силах України створили підрозділ із захисту культурної спадщини. Його мета полягатиме у захисті та запобіганню знищенню відповідних об'єктів.

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Збройні сили України Десантно-штурмові війська Війна в Україні
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