Хто такий Олег Апостол: що відомо про нового командувача Десантно-штурмових військ ЗСУ

Хто такий Олег Апостол та що про нього відомо, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Олег Апостол народився 17 квітня 1987 року в Івано-Франківську.

У 2008 році завершив навчання в Національній академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, здобувши спеціальність у сфері бойового управління підрозділами аеромобільних військ.

З 2014 року бере участь у бойових діях на сході України. Під час звільнення Миколаївки в Донецькій області він чотири рази входив у населений пункт разом із побратимами, організовуючи штурми ворожих укріплень. У ході операцій військові неодноразово викликали вогонь на себе, щоби виявити та знищити позиції окупантів. За участь у звільненні Слов'янська та прилеглих територій Олег Апостол був нагороджений орденом Богдана Хмельницького III ступеня (5 липня 2014 року).

У 2018 рік він обіймав посаду командира десантно-штурмового батальйону у складі 80-ї окремої десантно-штурмової бригади.

Діяльність Апостола під час повномасштабного вторгнення РФ

Після початку повномасштабного вторгнення Росії активно долучився до оборони Миколаївщини, де українські війська знищили та захопили численну техніку противника. З кінця 2022 року підрозділи під його командуванням ведуть активні бойові дії на Донеччині, Харківщині та Луганщині.

У лютому 2024 року Олег Апостол очолював 95-ту окрему десантно-штурмову бригаду. За особисту мужність, героїзм і віддану службу українському народові він був відзначений званням Героя України з врученням ордена "Золота Зірка".

Із серпня того ж року долучився до бойових дій Сил оборони України на території Курської області.

29 листопада його призначили заступником Головнокомандувача ЗСУ, а 26 лютого 2025 року він отримав звання бригадного генерала.

3 червня очолив Десантно-штурмові війська Збройних Сил України, змінивши на цій посаді генерал-майора Ігоря Скибюка.