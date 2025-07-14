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Новый корпус ДШВ возглавил Герой Украины Евгений Ласийчук: что о нем известно

Фото: Полковник Евгений Ласийчук возглавил 7-й корпус ДШВ (facebook.com/7CorpsDSHV)
Автор: Татьяна Веремеева

Новым командиром 7 корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ) стал полковник Евгений Ласийчук.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7-й корпус ДШВ.

До назначения Ласийчук возглавлял легендарную 25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, которая отличилась в боях в Донецкой, Харьковской областях и в феврале 2025 года остановила наступление оккупантов на Покровскую агломерацию.

Под его руководством в состав 7 корпуса войдут:

  • 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада,
  • 79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада,
  • 81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада,
  • 77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада,
  • 78 отдельный десантно-штурмовой полк.

Кто такой Евгений Ласийчук

Полковник Ласийчук - рыцарь орденов Богдана Хмельницкого II и III степеней, Герой Украины с 2024 года. Звание присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в боях за Украину.

Он считает, что современная война требует адаптации к технологическим вызовам: применение беспилотников, ИТ-решений и автоматизированных систем. Его цель - создание высокоэффективного боевого объединения, где технологии помогут сохранять жизни украинских военных и уничтожать врага.

"Ставлю перед собой задачу построить структуру, в которой новейшие технологии помогут сохранить жизнь наших воинов и минуснуть количество живых врагов на территории Украины", - заявил Ласийчук.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине сформировали 8 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ. В его состав вошли шесть бригад, в том числе боевые подразделения АТО/ООС и вновь созданные после 2022 года. Цель - более эффективное управление, комплектация и обеспечение. Командиром назначен Герой Украины полковник Дмитрий Волошин.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский назначил Героя Украины Олега Апостола командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ. Апостол воюет с 2014 года, возглавлял 95-ю бригаду, был заместителем Главнокомандующего ВСУ, имеет боевой опыт в Донецкой, Харьковской, Луганской областях и в приграничных районах РФ.

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Вооруженные силы УкраиныДесантно-штурмовые войска