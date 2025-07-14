Новый корпус ДШВ возглавил Герой Украины Евгений Ласийчук: что о нем известно

Новым командиром 7 корпуса Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины (ДШВ ВСУ) стал полковник Евгений Ласийчук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 7-й корпус ДШВ.
До назначения Ласийчук возглавлял легендарную 25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, которая отличилась в боях в Донецкой, Харьковской областях и в феврале 2025 года остановила наступление оккупантов на Покровскую агломерацию.
Под его руководством в состав 7 корпуса войдут:
Полковник Ласийчук - рыцарь орденов Богдана Хмельницкого II и III степеней, Герой Украины с 2024 года. Звание присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в боях за Украину.
Он считает, что современная война требует адаптации к технологическим вызовам: применение беспилотников, ИТ-решений и автоматизированных систем. Его цель - создание высокоэффективного боевого объединения, где технологии помогут сохранять жизни украинских военных и уничтожать врага.
"Ставлю перед собой задачу построить структуру, в которой новейшие технологии помогут сохранить жизнь наших воинов и минуснуть количество живых врагов на территории Украины", - заявил Ласийчук.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Украине сформировали 8 корпус Десантно-штурмовых войск ВСУ. В его состав вошли шесть бригад, в том числе боевые подразделения АТО/ООС и вновь созданные после 2022 года. Цель - более эффективное управление, комплектация и обеспечение. Командиром назначен Герой Украины полковник Дмитрий Волошин.
Также мы писали, что президент Владимир Зеленский назначил Героя Украины Олега Апостола командующим Десантно-штурмовых войск ВСУ. Апостол воюет с 2014 года, возглавлял 95-ю бригаду, был заместителем Главнокомандующего ВСУ, имеет боевой опыт в Донецкой, Харьковской, Луганской областях и в приграничных районах РФ.
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