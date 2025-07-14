Новый корпус ДШВ возглавил Герой Украины Евгений Ласийчук: что о нем известно

До назначения Ласийчук возглавлял легендарную 25 отдельную воздушно-десантную Сичеславскую бригаду, которая отличилась в боях в Донецкой, Харьковской областях и в феврале 2025 года остановила наступление оккупантов на Покровскую агломерацию.

Под его руководством в состав 7 корпуса войдут:

25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада,

79 отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада,

81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада,

77 отдельная аэромобильная Надднепрянская бригада,

78 отдельный десантно-штурмовой полк.

Кто такой Евгений Ласийчук

Полковник Ласийчук - рыцарь орденов Богдана Хмельницкого II и III степеней, Герой Украины с 2024 года. Звание присвоено за личное мужество и героизм, проявленные в боях за Украину.

Он считает, что современная война требует адаптации к технологическим вызовам: применение беспилотников, ИТ-решений и автоматизированных систем. Его цель - создание высокоэффективного боевого объединения, где технологии помогут сохранять жизни украинских военных и уничтожать врага.

"Ставлю перед собой задачу построить структуру, в которой новейшие технологии помогут сохранить жизнь наших воинов и минуснуть количество живых врагов на территории Украины", - заявил Ласийчук.