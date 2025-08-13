Новий коронавірус Stratus шириться світом і вже в Україні: особливості та ризики штаму

Що відомо про Stratus

Stratus (XFG) належить до родини "Омікрон" та походить від лінії JN.1, на яку спрямована остання версія вакцини проти COVID-19. Він є комбінацією двох варіантів - LF.7 та LP.8.1.2. Лише за кілька тижнів його частка у світових зразках зросла з 7% до майже 23%.

В Індії XFG став домінуючим ще навесні, а у США вже трапляється у 14% хворих. Зараз штам уже шириться Європою і є одним із домінуючих.

В Україні новий штам підтвердили у 38 пацієнтів у семи областях та Києві. У ЦГЗ зазначають, що поширенню сприяють низький рівень вакцинації, міграція та недотримання протиепідемічних правил.

Особливості штаму

Stratus має підвищену заразність, але не викликає тяжчого перебігу хвороби. У багатьох випадках спостерігають симптоми у вигляді охриплості.

"Наразі ситуація з захворюваністю на COVID-19 є повністю контрольованою та такою, що не спричиняє надмірного навантаження на медичну систему. Разом із тим, як і торік, відзначається зростання випадків захворюваності на COVID-19 в літній період", - заявив в.о. генеральний директор ЦГЗ Олексій Даниленко.

Дослідження показують, що штам краще уникає імунної відповіді, однак наявні вакцини та кілька противірусних препаратів, ймовірно, залишаються ефективними для запобігання тяжким випадкам та госпіталізаціям.

Що каже ВООЗ і лікарі про новий штам

ВООЗ оцінює додаткові ризики для здоров’я як низькі, але наголошують на необхідності подальших досліджень, зокрема щодо ефективності лікування.

"Stratus не становить глобальної загрози й класифікований як "варіант під наглядом". Для тих країн, де є моноклональні антитіла для раннього лікування захворювання, це важливіше, бо їхня ефективність помітно знижується при появі різних мутацій. У нас їх немає. Я вважаю - і не треба, бо є противірусна терапія, зокрема специфічна", - пояснює інфекціоніст Ольга Голубовська у Facebook.

При цьому лікар наголошує, що не варто нехтувати своїм здоров'ям й одразу братись за лікування, оскільки навіть при незначних симптомах медики спостерігають досить виражені зміни у легенях.