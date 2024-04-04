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Новий керівник Служби зовнішньої розвідки доповів Зеленському про конкретні дії на посаді

Київ, Україна, Четвер 04 квітня 2024 21:01
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Новий керівник Служби зовнішньої розвідки доповів Зеленському про конкретні дії на посаді Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент України Володимир Зеленський заслухав першу доповідь нового керівника Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

"Окремо була перша доповідь нового керівника Служби зовнішньої розвідки генерала Іващенка щодо конкретних дій на посаді, конкретної роботи Служби зовнішньої розвідки", - сказав Зеленський.

Президент своєю чергою затвердив плани Іващенка на подальшу роботу зовнішньої розвідки.

Зміни у керівництві зовнішньої розвідки

Нагадаємо, 26 березня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський звільнив голову Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка. На цю посаду призначили Олега Іващенка.

Пізніше Зеленський представив нового голову Служби зовнішньої розвідки та назвав його головні завдання.

Своєю чергою Зеленський призначив колишнього главу зовнішньої розвідки Литвиненка на посаду секретаря РНБО. Раніше цю посаду обіймав Олексій Данілов.

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