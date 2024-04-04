Новый руководитель Службы внешней разведки доложил Зеленскому о конкретных действиях на должности

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

Президент в свою очередь утвердил планы Иващенко на дальнейшую работу внешней разведки.

"Отдельно был первый доклад нового руководителя Службы внешней разведки генерала Иващенко относительно конкретных действий в должности, конкретной работы Службы внешней разведки", - сказал Зеленский.

Смена в руководстве внешней разведки

Напомним, 26 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Службы внешней разведки Александра Литвиненко. На эту должность был назначен Олег Иващенко.

Позже Зеленский представил нового главу Службы внешней разведки и назвал его главные задачи.

В свою очередь Зеленский назначил бывшего главу внешней разведки Литвиненко на должность секретаря СНБО. Ранее этот пост занимал Алексей Данилов.

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