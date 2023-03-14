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У Новій Каховці здійснили замах на одного з головних колаборантів, він поранений, - росЗМІ

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Нова Каховка, Вівторок 14 березня 2023 09:24
У Новій Каховці здійснили замах на одного з головних колаборантів, він поранений, - росЗМІ Фото: в Новій Каховці здійснили замах на одного з головних колаборантів (24tv.ua)
Автор: Марія Кучерявець

На окупованій частині Херсонської області намагалися ліквідувати одного з головних колаборантів. Йдеться про так званого "заступника начальника ВЦА Нової Каховки" Віталія Гуру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що колаборанта намагалися підірвати в автівці.

"Усе сталося 13 березня. Вибуховий пристрій спрацював поряд з машиною Гури, коли він зупинився біля їдальні "Смачна країна" у Новій Каховці. У результаті Гура отримав поранення, і його доправили до лікарні", - йдеться в повідомленні.

У Новій Каховці здійснили замах на одного з головних колаборантів, він поранений, - росЗМІ

Фото: Віталій Гура (t.me/bazabazon)

Нагадаємо, що раніше вже повідомлялося про так званий замах на Віталія Гуру.

У серпні стало відомо про "вбивство" колаборанта, тоді писали, що його нібито "застрелили". Проте через місяць стало відомо, що все це було інсценуванням російської ФСБ.

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колаборант Новая Каховка
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