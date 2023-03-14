ua ru
Вт, 14 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Новой Каховке покушались на одного из главных коллаборантов, он ранен, - росСМИ

Новина українською →
Новая Каховка, Вторник 14 марта 2023 09:24
В Новой Каховке покушались на одного из главных коллаборантов, он ранен, - росСМИ Фото: в Новой Каховке покушались на одного из главных коллаборантов (24tv.ua)
Автор: Мария Кучерявец

На оккупированной части Херсонской области пытались ликвидировать одного из главных коллаборантов. Речь идет о так называемом "заместителе начальника ВГА Новой Каховки" Виталие Гуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что коллаборанта пытались подорвать в машине.

"Все произошло 13 марта. Взрывное устройство сработало рядом с машиной Гуры, когда он остановился возле столовой "Смачна країна" в Новой Каховке. В результате Гура получил ранения, и его доставили в больницу", - говорится в сообщении.

В Новой Каховке покушались на одного из главных коллаборантов, он ранен, - росСМИ

Фото: Виталий Гура (t.me/bazabazon)

Напомним, что ранее уже сообщалось о так называемом покушении на Виталия Гуру.

В августе стало известно об "убийстве" коллаборанта, тогда писали, что его якобы "застрелили". Однако спустя месяц стало известно, что все это было инсценировкой российской ФСБ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
колаборант Новая Каховка
NEWS
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
Лидер Китая планирует поговорить с Зеленским, - WSJ
DAILY
Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины
Данила Крамаренкостарший редактор ленты новостей Китайское предупреждение. Какого "мира" добивается Пекин и есть ли угрозы для Украины