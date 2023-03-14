В Новой Каховке покушались на одного из главных коллаборантов, он ранен, - росСМИ

На оккупированной части Херсонской области пытались ликвидировать одного из главных коллаборантов. Речь идет о так называемом "заместителе начальника ВГА Новой Каховки" Виталие Гуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что коллаборанта пытались подорвать в машине.

"Все произошло 13 марта. Взрывное устройство сработало рядом с машиной Гуры, когда он остановился возле столовой "Смачна країна" в Новой Каховке. В результате Гура получил ранения, и его доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Фото: Виталий Гура (t.me/bazabazon)

Напомним, что ранее уже сообщалось о так называемом покушении на Виталия Гуру.

В августе стало известно об "убийстве" коллаборанта, тогда писали, что его якобы "застрелили". Однако спустя месяц стало известно, что все это было инсценировкой российской ФСБ.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.