В Новій Каховці росіяни закопують обабіч доріг бочки з невідомим вмістом, - Хлань

В тимчасово окупованій Новій Каховці росіяни закопують бочки з невідомим вмістом обабіч доріг. Цивільні бояться підходити до них.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку депутата Херсонської облради Сергія Хланя.

Фото: в Новій Каховці росіяни закопують під землю бочки з невідомим вмістом (facebook.com/sergey.khlan)

Як відзначає народний депутат, наразі невідомо, що саме закопували росіяни.

"Херсонська область. В тимчасово окупованій Новій Каховці на перехрестях росіяни позакопували бочки з невідомим змістом. Люди бояться ходити поряд і тим більше підходити", - пише Хлань.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти посилили контррозвідувальні та режимні заходи в Новій Каховці. Також нещодавно цивільним Каховського району заборонили виходити зі своїх домівок.

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