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У Новій Каховці росіяни виганяють людей з будинків, щоб облаштувати там свої бази

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Понеділок 17 липня 2023 19:17
У Новій Каховці росіяни виганяють людей з будинків, щоб облаштувати там свої бази Фото: у Новій Каховці окупанти виселяють українців з власного житла (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

У тимчасово окупованій Новій Каховці, Херсонської області, російській військові виселяють українців з власних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

Як повідомили у відомстві, окупанти масово виселяють усіх місцевих, які проживають вздовж берега Дніпра.

"Оселі мирних громадян України займають військові підрозділи загарбників", - пише Генштаб.

Окрім цього у Новій Каховці та Каховці російські окупанти могли вимкнути мобільний зв’язок та дротове кабельне інтернет з’єднання. Таким чином вони намагаються унеможливити фіксацію та оприлюднення злочинів російських військ.

Підрив Каховської ГЕС

Російські окупанти в ніч проти 6 червня підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок прориву греблі десятки населених пунктів у Херсонській області були затоплені. Це призвело до загибелі цивільних, смертей тварин, руйнування майна та забруднення Дніпра, спровокувало екологічне лихо.

Як розповів начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов, такі дії росіян були заздалегідь сплановані. Про це свідчить те, що ворог розпочав виведення підрозділу з Каховської ГЕС за пів години до підриву станції.

Ситуація на ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни готують теракт на ЗАЕС з викидом радіації. Він наголосив, що окупанти вже підготувалися до нього.

Раніше керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов повідомив, що окупанти додатково замінували Запорізьку АЕС, а саме басейн-охолоджувач.

Більше про те, навіщо Росія замінувала ЗАЕС та яка ймовірність катастрофи - у матеріалі РБК-Україна.

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Новая Каховка Війна Росії проти України
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