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В Новой Каховке россияне выгоняют людей из домов, чтобы обустроить там свои базы

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Понедельник 17 июля 2023 19:17
В Новой Каховке россияне выгоняют людей из домов, чтобы обустроить там свои базы Фото: в Новой Каховке оккупанты выселяют украинцев из собственного жилья (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированной Новой Каховке, Херсонской области, российские военные выселяют украинцев из собственных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на возведение Генерального штаба ВСУ .

Как сообщили в ведомстве, оккупанты массово выселяют всех местных, проживающих вдоль берега Днепра.

"Дома мирных граждан Украины занимают военные подразделения захватчиков", - пишет Генштаб.

Кроме того, в Новой Каховке и Каховке российские оккупанты могли отключить мобильную связь и проводное кабельное интернет соединение. Таким образом они пытаются сделать невозможным фиксацию и обнародование преступлений российских войск.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты в ночь на 6 июня взорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате прорыва плотины десятки населенных пунктов в Херсонской области были затоплены. Это привело к гибели гражданских, смертей животных, разрушению имущества и загрязнению Днепра, спровоцировало экологическое бедствие.

Как рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, такие действия россиян были заранее спланированы. Об этом свидетельствует то, что враг приступил к выводу подразделения из Каховской ГЭС за полчаса до подрыва станции.

Ситуация на ЗАЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россияне готовят теракт на ЗАЭС с выбросом радиации. Он подчеркнул, что оккупанты уже подготовились к нему.

Ранее руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов сообщил, что оккупанты дополнительно заменяли Запорожскую АЭС, а именно бассейн-охладитель.

Более того, зачем Россия заменяла ЗАЭС и какова вероятность катастрофы – в материале РБК-Украина.

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