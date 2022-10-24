У Новій Каховці пролунали вибухи: є "приліт" (відео)

Вранці 24 жовтня в тимчасово окупованій російськими військами Новій Каховці пролунали вибухи. Над одним із районів піднімається дим.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на місцеві Telegram-канали.
Як повідомляють очевидці, у місті спрацювала система протиповітряної оборони, потім пролунали вибухи від "прильотів".
Нагадаємо, сьогодні російські окупаційні війська оголосили про початок формування "територіальної оборони" у Херсоні.
Також ми писали, що в Херсонській області вбито російського військового спецназу Дениса Васильченка, який обіцяв "перебити всіх фашистів".
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