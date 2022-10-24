В Новой Каховке прогремели взрывы: есть "прилет" (видео)

Утром 24 октября во временно оккупированной российскими войсками Новой Каховке прогремели взрывы. Над одним из районов поднимается дым.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Как сообщают очевидцы, в городе сработала система противовоздушной обороны, затем раздались взрывы от "прилетов".
Напомним, сегодня российские оккупационные войска объявили о начале формирования "территориальной обороны" в Херсоне.
Также мы писали, что в Херсонской области убит российский военный спецназа Денис Васильченко, который обещал "перебить всех фашистов".
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.