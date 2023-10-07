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В Новій Каховці підірвали голову місцевого відділення "Єдиної Росії"

Фото: ілюстроване зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Новій Каховці підірвали автомобіль в якому перебував виконавчий секретар місцевого відділення "Єдиної Росії" Володимир Малов.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативного командування "Південь" Владислава Назарова.

Підрив стався сьогодні о 9:30. У машині був Володимир Малов, який є виконавчим секретарем місцевого відділення "Єдиної Росії", - пише Назаров. 

Малова було госпіталізовано в край важкому стані. 

Не перший вибух

Наприкінці серпня в тимчасово окупованій Новій Каховці також підірвали передвиборчий регіональний штаб "Єдиної Росії". Пізніше про свою причетність до роботи підтвердив партизанський рух "Атеш". Згідно з їх даними вдалося знищити трьох російських військових, які відповідали за охорону об'єкта. Зокрема згоріла вся документація, її окупанти завезли до так званих "виборів". 

Також ще один штаб "Єдиної Росії" було підірвано на початку вересня минулого року у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області.

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Новая КаховкаВійна в Україні