В Новой Каховке подорвали главу местного отделения "Единой России"

Подрыв произошел сегодня в 9:30. В машине был Владимир Малов, который является исполнительным секретарем местного отделения "Единой России", - пишет Назаров.

Малов был госпитализирован в крайне тяжелом состоянии.

Не первый взрыв

В конце августа во временно оккупированной Новой Каховке также подорвали предвыборный региональный штаб "Единой России". Позже о своей причастности к работе подтвердило партизанское движение "Атеш". Согласно их данным удалось уничтожить трех российских военных, которые отвечали за охрану объекта. В частности сгорела вся документация, ее оккупанты завезли до так называемых "выборов".

Также еще один штаб "Единой России" был подорван в начале сентября прошлого года во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области.