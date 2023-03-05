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В Новій Каховці окупанти ставлять ППО в житлових кварталах, - Генштаб

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Україна, Неділя 05 березня 2023 07:34
В Новій Каховці окупанти ставлять ППО в житлових кварталах, - Генштаб Фото: в Новій Каховці росіяни ставлять ППО в житлових кварталах (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Окупанти використовують цивільне населення Нової Каховки Херсонської області в якості "живого щита".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомляється, що загарбники розміщують сили ППО в житлових кварталах міста, щоб збивати засоби ураження, призначені для військових об’єктів ворога. Таким чином вони наражають місцеве населення на небезпеку.

Нагадаємо, що російські військові почали активно мародерити в тимчасово окупованій Новій Каховці.

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Новая Каховка Війна Росії проти України
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