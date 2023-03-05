В Новій Каховці окупанти ставлять ППО в житлових кварталах, - Генштаб

Фото: в Новій Каховці росіяни ставлять ППО в житлових кварталах (GettyImages)

Окупанти використовують цивільне населення Нової Каховки Херсонської області в якості "живого щита".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Повідомляється, що загарбники розміщують сили ППО в житлових кварталах міста, щоб збивати засоби ураження, призначені для військових об’єктів ворога. Таким чином вони наражають місцеве населення на небезпеку.